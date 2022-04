Jujuy Jiménez reveló los verdaderos motivos de su separación de Bautista Bello: "Quiero irme a vivir afuera"

A un año de apostar al amor de Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación del polista en Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Jujuy Jiménez se separó de Bautista Bello tras un año de noviazgo: "Están separados"

En comunicación directa con la modelo, Luli Fernández reveló en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich los motivos de la ruptura y aseguró que fue Jujuy quien le puso fin al vínculo amoroso.

"El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. Con Bauti ya no estamos más juntos". G-plus

Recién llegada de Europa, y tras ir a Asia, Jiménez le dijo a su colega: "El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. (Con Bauti) ya no estamos más juntos".

Acto seguido, Jujuy Jiménez puntualizó en la razón de la separación: "Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera".

Más sobre este tema Jujuy Jiménez cumplió 31 años y su novio le dedicó un romántico mensaje: "Semejante mujer que tengo al lado"

Con más información en su poder y siendo amiga de la modelo, Luli Fernández amplió: "Cuando dice 'proyectos distintos', ella se refiera a que Bauti tiene un hijito, de siete años. Sofi se quiere ir a vivir afuera, a probar suerte, y él no la puede acompañar".

"Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera", asumió Jujuy. G-plus

FUERTE POSTEO DE BAUTI BELLO TRAS LA SEPARACIÓN

Ajeno al mundo del espectáculo y manteniendo su bajo perfil, Bautista Bello se convirtió en personaje por su romance con Jujuy Jiménez. Hoy, finalizado, el hombre de campo se expresó en las redes sociales con contundencia.

"Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas", fue la historia que Bello subió a su Instagram, sin destinatario directo, pero tras la separación de la modelo.

Foto: Instagram.