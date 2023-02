Jujuy Jiménez y Morita son los nuevos eliminados de The Challenge Argentina: Claudia Albertario y Oky siguen en el reality

Luego de que Floppy Tesouro fuera eliminada de The Challenge Argentina junto a Lizardo Ponce, Sofía “Jujuy” Jiménez y Rodrigo “Morita” Mora se convirtieron en los nuevos participantes en quedar afuera del programa de Telefe.

Los participantes debieron realizar una difícil tarea en equipo que consistió en hacer equilibrio y ayudarse entre ambos para que cinco pelotitas pasen por un laberinto hasta ingresar a un agujero.

Y si bien intentaron darlo todo hasta último momento, Claudia Albertario y Oky lograron tner mejor comunicación en el juego y lograr el objetivo en el menor tiempo.

De esta manera, la modelo y el exfutbolista quedaron afuera junto a Tesouro, Lizardo, Fernando Burlando y Carolina Duer.

FLOPPY TESOURO CONTÓ QUE SUSANA GIMÉNEZ FUE SU “HADA MADRINA” TRAS QUEBRARSE LOS DOS TOBILLOS EN THE CHALLENGE ARGENTINA

Luego de que ser eliminada de The Challenge Argentina junto a Lizardo Ponce, Floppy Tesouro reveló que tuvo serios problemas en el cuerpo y fue Susana Giménez quien la ayudó a su recuperarse.

La exparticipantes se quebró ambos tobillos en las grabaciones del reality que conduce Marley por Telefe: “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura. Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”, expresó en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“De The Challenge me llevo amigos. Nos juntamos después de las grabaciones, nos llevamos todos de verdad muy bien”, agregó, dejando en claro el excelente vínculo que mantuvo con el resto de los concursantes.

En cuanto al programa, remarcó: “ Jugás de a dos , o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”.

Y cerró, reflexiva: “Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo elegir qué hacer. Soy multifacética, experimenté todo, conducción, actuación, modelaje y me puedo dar estos gustos”.