Jujuy Jiménez habló de la versión de embarazo con Juan Martín del Potro: "Es la fantasía de la gente"

El rumor que indicaba que Sofía "Jujuy" Jiménez estaba en pareja con Juan Martín del Potro comenzó a sonar a fines de 2018. Pero recién en mayo de 2019 la modelo anunció que estaban en pareja. A partir de ese momento, aunque comparten alguna que otra foto juntos a través de sus redes sociales, ella bajó muchísimo su perfil para preservar la relación. "Él una persona reservada", indicó.

En este último tiempo, un rumor que puso a ambos en el centro de la escena los descolocó. ¿Jujuy y Martín están esperando su primer hijo juntos? En diálogo con la revista ¡Hola! Argentina, la modelo negó rotundamente la versión.

"Estoy cero embarazada. Es la fantasía de la gente, ya venían diciéndomelo en los comentarios de Instagram". G-plus

"Estoy cero embarazada. Es la fantasía de la gente, ya venían diciéndomelo en los comentarios de Instagram", contó Jujuy, sin dejar lugar a dudas.

"El día de mañana quiero ser madre y amo la idea de casarme". G-plus

Sin embargo, admitió que tiene ganas de convertirse en mamá. Especialmente con Juan, de quien está súper enamorada. "El día de mañana quiero ser madre y amo la idea de casarme. Me ilusiona el vestido blanco y entrar a la iglesia con mi papá. Sé que va a pasar y me encantaría que sea con Juan, pero no es algo que quiera ya", cerró.