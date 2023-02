Jujuy Jiménez dio detalles de cómo fue su reconciliación con Bautista Bello: "Yo necesité un tiempo para mí y él esperó"

En abril de 2022, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó a la prensa que su noviazgo con el polista Bautista Bello había llegado a su final tras un año de relación. Sin embargo, el amor pudo más y este año lo comenzaron juntos y enamorados en Punta del Este, como fueron fotografiados en el evento de Nails & co por Ciudad Magazine.

Feliz por este nuevo presente, la modelo dio detalles de cómo fue que decidieron darle una segunda oportunidad al amor: “Hubo reconciliación. En realidad, nunca nos peleamos. El vínculo con él siempre fue desde el amor, yo necesité un tiempo para mí y él esperó”, comenzó diciendo Jujuy en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“El vínculo con él fue desde el amor siempre y siempre hubo comunicación. No me esperaba que él todavía esté, decidí en ese momento ser honesta con lo que me estaba pasando”, agregó, sincera.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo estaba en Qatar viendo el Mundial, me cruzo con amigos y primos de él y de repente se me dio por llamarlo con videollamada, y estuvimos como dos horas hablando y dijimos de vernos. Y cuando salimos campeones, decidimos vernos en Buenos Aires. Queda para la historia, fue un encontronazo. Es tan buena persona que quiero proyectar con él”.

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la campaña que hizo Sofía “Jujuy” Jiménez sobre la menstruación, tras simular que se había manchado el pantalón en pleno vivo mientras bailaba en el programa A la Barbarossa, la modelo se mostróo muy enojada con la crítica que hizo Marina Calabró.

"Me llamó mucho la atención lo que dijo Marina Calabró. Me sorprende de una mujer como ella que está metida en los medios hace mil años, que es una mujer formada, profesional, sabe de los temas, que hable de un engaño”, comenzó diciendo Jujuy en un móvil que le dio a LAM.

“La verdad es que acá nadie engañó a nadie, eso lo quiero aclarar. Marina hizo un comentario que me pareció que fue con mala intención. ¿Viste cuando se nota el tipo de persona que sos? Malintencionada. Dijo ‘engañar al público nunca funciona’. Nunca había tenido un problema con ella”, agregó.

Por último, Sofía defendió la manera en la que decidieron dar este mensaje y cerró, firme: : “Marina dijo que yo engañé y lo que hice fue un acting, una interpretación, y fue ponerme en la piel de la gran mayoría de las mujeres que pasaron por esto”.