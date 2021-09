Jujuy Jiménez contó que puso en el freezer a Martín Salwe ante el inminente regreso de Bautista Bello: "Quiero ver qué pasa cuando vuelva"

Tras varios rumores y besos en vivo en la pista de La Academia de ShowMatch, el romance de Martín Salwe y Sofía “Jujuy” Jiménez parece haber entrado en la recta final a causa del regreso de Bautista Bello. Frente a Marcelo Tinelli, la modelo explicó que antes de ver si continúa con el locutor, ella prefiere “ver qué pasa” con el polista, que la abandonó para ir a competir al exterior hace dos meses.

“Acá hay un dolor tremendo de este muchacho. ¿Estás esperando que llegue Bautista? ¿Qué tiene Bautista Bello que no tenga Tacita?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Jujuy, revelando el apodo que le puso a Salwe por el regalo que este le llevó a la jujeña a la pista. “La verdad es que estoy soltera y no estoy con nadie. Tacita cancherea acá en la pista porque después lo ves por los pasillos y no saluda. Para mí que se agrandó. Yo lo siento raro. Después de la salsa de a tres, es una persona diferente”, le respondió la modelo, antes de explicar por qué quiere reintentarlo con Bautista.

“Con el Bauti yo estaba en algo, estaba empezando a conocerlo. Es un amor de persona, lo máximo. Y de repente se me fue dos o tres meses, y quiero saber qué pasa cuando llegue. Vamos a tener una charla cuando vuelva”, señaló Jujuy Jiménez, ante la mirada desolada de Martín “Tacita” Salwe. ““¡Es muy chiquito Martín, tiene 24 años! A mí me gusta el Bauti, me encanta, pero Martín es un chamullero, anda por los pasillos con todas las chicas, yo lo he visto charlando”, se justificó la modelo.