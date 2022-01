Jujuy habló de los "me gusta" de Wanda Nara a su novio, Bautista Bello: "Nos sorprendió porque no se conocen"

Unas fotos antiguas de Bautista Bello, el novio de Jujuy, recibieron los likes en Instagram de Wanda Nara justo cuando la mediática estaba en Buenos Aires sin Mauro Icardi y con la modelo en su provincia natal. Ahora Sofía expresó su asombro en Intrusos por el gesto de la empresaria con su pareja.

“En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy. A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada”, contó, en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a través de un mensaje de voz.

“Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situation. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”, aseguró, sorprendida Jujuy por la interacción que quiso tener con el polista.

Karina Iavícoli reveló su charla con Jujuy por los likes de Wanda Nara

Karina Iavícoli contó que Wanda y la expareja del Pelado López tenían buena onda en las redes.

“Seguimos hablando con Jujuy y me dijo que su novio era muy potro y que un montón de chicas quieren estar cerca de él. Hacen una pareja divina, pero esto fue en diciembre cuando Jujuy no estaba en Buenos Aires”, detalló, picante.