Jujuy contó el motivo por el que se separó de Bautista Bello, su último novio: "Hay momentos para estar en pareja"

En PH Podemos Hablar surgió como tema del punto de encuentro los desengaños amorosos. Jujuy habló de su experiencia con su primer novio y terminó contando los motivos por los que se separó de Bautista Bello, su última pareja, con quien salía desde inicios de 2021.

“Estoy tranquila”, comentó la modelo, sobre su estado sentimental y Andy Kusnetzoff la chicaneó. “Hace cinco minutos estabas en Europa en pareja”, lanzó, filoso sobre el viaje que ella realizó con el polista poco antes de terminar la relación.

“Te separás en Ezeiza”, ironizó el conductor, mientras la animadora habló de la decisión que tomó. “Ahora me estoy yendo de viaje por dos meses. ¿Viste que hay momentos también para estar en pareja?”, aseveró.

Más sobre este tema Jujuy Jiménez, separada de Bautista Bello, volvió de Dubai y planea seguir viajando

JUJUY HABLÓ DE LOS MOTIVOS DE SU SEPARACIÓN DE BAUTISTA BELLO

“Con Bauti no me sentí una loser. Al contrario”, aseveró Sofía, quien salió durante un año con el polista, destacando que aunque no había funcionado su relación no era un desengaño amoroso.

Más sobre este tema Contundente frase de Sofía Jujuy Jiménez sobre su separación de Bautista Bello: "Yo lo dejé a él"

“Tuve mucha suerte de cruzarlo pero yo no estoy en este momento para iniciar ese vínculo”, concluyó.