La jugada premonición de Georgina Barbarossa que sorprendió a Paula Chaves en vivo: "Vos te vas a quedar embarazada de vuelta"

Esta semana, Paula Chaves volvió a tomar la conducción de Cortá por Lozano, tras el viaje que hizo Vero Lozano a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el covid. Lo que no imaginó la conductora fue que sería blanco de una fuerte premonición en vivo de Georgina Barbarossa, participante de MasterChef Celebrity 2.

"¡Qué lujo tenerte!", le dijo Paula a la actriz, quien cada noche se luce en el certamen de cocina. Complacida con la presentación y observando con atención a Chaves, Georgina la descolocó con su presentimiento: "Estoy chocha de venir ¡y estás muy linda! Estás tan linda que te vas a quedar embarazada de vuelta".

"¡Noooo!", reaccionó Paula en automático, casi saltando de la silla. Luego, retrucó tocándose la lola izquierda: "¿Vos sos medio bruja?".

"Vos te vas a quedar embarazada de vuelta y es una nena", le dijo Georgina. "¡Noooo!", reaccionó Paula, y retrucó tocándose la lola izquierda: "¿Vos sos medio bruja?". G-plus

Con seriedad, Georgina asintió y reafirmó: "Vos te vas a quedar embarazada de vuelta y es una nena". Pero Paula Chaves le bajó el pulgar a una cuarta maternidad, a menos de un año de dar a luz a Filipa, su tercera hija con Pedro Alfonso. "No, no, no. Cancelo, cancelo. Por favor, no puedo más", argumentó la conductora. Y Georgina Barbarossa concluyó su firme vaticinio: "(La información) me bajó recién".