En la última gala de MasterChef Celebrity la eliminada fue Juariu, que quedó con Charlotte Caniggia en la cuerda floja y fue la elegida para abandonar el programa. La instagramer, entrevistada por Robertito Funes, destacó a la hermana de Alex Caniggia por su costado desconocido.

“Cuando la vi me pareció lo más. Inmediatamente le dije ‘Charlotte, me tenés que adoptar’. Hice todo el esfuerzo para que me adopten en la familia”, bromeó Vicky Braier, el verdadero nombre de la periodista, en una gala donde se disfrazó precisamente de la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

“A mí lo que me sorprendió es que fuera del aire es mucho más tranquila y todo el tiempo dice ‘gracias’”, contó, en Viajechef. “Por ejemplo, yo cuando llegué el primer día que no me conocía nadie, se me acercó, me dijo que no esté nerviosa, me empezó a charlar y fue un amor. Se ganó mi corazón”, destacó.

EL MALESTAR DE JUARIU POR SU ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

Ya en el auto, mientras el periodista la conducía a su casa, la popular instagramer se lamentó por su ida de la competencia.

“Siento mucha bronca porque tenía muchas ganas de quedarme”, declaró, enojada.