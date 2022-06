Con Juariu eliminada, Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano son las finalistas de MasterChef Celebrity la revancha

Una vez más Juariu logró llegar hasta las semifinales de MasterChef Celebrity, aunque en esta ocasión fue en la revancha que reunió a algunos de los participantes más importantes del ciclo, por lo que Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano cerrarán el certamen en una semana.

El reality de cocina que con esta versión está a punto de cerrar la cuarta edición comenzó a la semana siguiente en que concluyó la anterior, en la que se coronó campeona Mica Viciconte, y contó con la participación de la propia influencer, El Polaco, Georgina Barbarossa, María O´Donnell, Analía Franchín y Joaquín Levinton.

Este domingo, el jurado les propuso a las participantes que reversionen sus platos más destacados, por lo que todas ellas eligieron uno y pusieron manos a la obra con sus consiguientes aciertos y errores.

JUARIU, ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY LA REVANCHA

Tras la devolución de los platos, en la que Juariu fue acusada de “viciontear” su plato, es decir defenderlo a toda costa de las críticas del jurado, el jurado determinó que la primera clasificada para la siguiente ronda fuera la hija de Aníbal Pachano.

Tras esto, el último puesto de la final se decantó hacia Vicky Xipolitakis, por lo que la instagramer quedó eliminada del certamen, por segunda vez en semifinales. “Estoy muy contenta porque me encantó la cocina. No sabía que me gustaba tanto cocinar”, explicó Juariu antes de irse.

“Desde que estoy acá me encontré mucho más con eso. Gracias por transmitirme la pasión, me lo llevo para siempre. Me encantó representar a Tucumán y me encatntaría ver más tonada en la TV. Yo siento que llegué un poco de casualidad y quiero decirle a la gente del interior que se puede”, cerró Juariu.