Juanma Martino y Flor Moyano pasaron una noche de amor en la suite de El hotel de los famosos 2

Una cosa lleva a la otra en El hotel de los famosos y eso lo demostraron Juanma Martino y Flor Moyano, que accedieron a la suite del reality de eltrece y pasaron una noche de amor en la cama en la que consolidaron su relación Alex Caniggia y Melody Luz.

Todo comenzó cuando el hermano de Majo Martino ganó la prueba de habilidad del día y le dieron como premio la consabida noche en la suite, con la posibilidad de elegir a alguien para que lo acompañe.

Como desarrolló muy buena química con Flor Moyano, el participante propuso y la modelo aceptó pasar la noche con él, asistidos por el staff del Hotel. Pero cuando todos se fueron a dormir, Juanma decidió ir un paso más allá.

LA NOCHE DE AMOR DE JUANMA MARTINO Y FLOR MOYANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Ambos se acurrucaron bajo las sábanas pero cuando Juanma le propuso quitarse la remera por el calor, la modelo se echó atrás, aunque cuando se estableció un vínculo de confianza entre ellos. “Él está muy acaramelado y a mí me pone en una situación bastante incómoda”, dijo Flor en un corte de edición.

“Cuando te ví eras el que más me llamaba la atención porque me evitabas, me corrías la mirada, te ibas lejos. Yo decía ‘Este chico ¿qué onda?’”, le confesó ella, antes de permitirle quitarse la camiseta.

Finalmente, la pareja terminó a los besos, aunque el cubrecamas no permitió ver si fueron más allá o no. “Lo que pasa debajo de las sábanas, queda debajo de las sábanas. Quiero ganar el próximo juego para tener otra noche en la suite. Hoy es mi día, así que aproveché”, cerró Juanma.