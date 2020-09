Juana Viale sorprendió al revelar dónde se abastece de alimentos: "Compro mi fruta y mi verdura en el Mercado Central"

En varias ocasiones Juana Viale contó en Almorzando con Mirtha Legrand que está acostumbrada a llevar una forma de alimentarse muy particular debido a que es vegetariana, lo que llevó a tener una huerta en su casa. Este domingo, la conductora respondió a una inquietud de Soledad Silveyra y reveló que suele hacer sus compras nada menos que en el Mercado Central.

Todo comenzó cuando la conductora trajo a la mesaza el tema del cuidado del medio ambiente y Felicitas Pizarro agregó las consecuencias que la pandemia tuvo en la población. "Esta cuarenta hizo que mucha gente se dé cuenta de qué come y que hace con sus desperdicios, cuánto plástico está generando", dijo la jurado de El gran premio de la cocina. "Yo una vez dije 'hagan un desafío de ir al supermercado a comprar cosas que no tengan plástico'. Salí con el chango vacío porque no hay. Entonces, no es para boicotear a alguien pero si uno va a mercados más chiquitos o a la proveeduría o a la dietética donde podés llevar tus bolsas y te venden por peso", agregó Juana.

"¿Vos fuiste al Mercado Central? Tengo una amiga que tiene un puesto y me contó que estuviste ahí", le preguntó Soledad Silveyra. "Si, yo siempre compro mi fruta y mi verdura en el Mercado Central en un puesto que tiene las cosas orgánicas de todos productores nacionales. Soy medio así", confesó la conductora.