Juana Viale sorprendió con su look "marítimo" en La Noche de Mirtha: "Soy la estrella de Bogani"

Como todos los sábados desde que comenzó el aislamiento por Covid-19 Juana Viale se puso al frente de La noche de Mirtha Legrand, y lo hizo con un exclusivo diseño de Gino Bogani.

En esta ocasión la actriz sorprendió con un look "marítimo" que tenía una llamativa estrella de mar en el cuello del vestido y en el sombrero. Fiel a su estilo, la conductora movió su figura al son de la música mientras afirmaba que "si no bailamos hoy, no bailamos nunca".

"Miren lo que soy. Soy la estrella de Bogani con este look”, dijo la conductora mientras daba paso a una tanda publicitaria previa a la "mesaza" que tenía preparada para su público.