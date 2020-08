Juana Viale sorprendió con una confesión sobre su "pelazo": "Este color es mío, no me tiño"

Toda vestida por el mítico Gino Bogani, Juana Viale comenzó una nueva emisión de La noche de Mirtha reemplazando una emisión más a su abuela durante la cuarentena. Luego de lucir su vestido, la actriz enumeró a quiénes colaboran para que pueda estar impecable y terminó revelando que su cabellera… ¡es 100% natural!

“Todo esto es mío, chicas. No piensen que me pongo ni pelo, ni nada. Esta vez, no”, señaló Juana mientras lucía su melena castaña. “También es mi color, no me tiño”, reveló, mientras sacudía su pelo y contaba por primera vez que no usa ningún químico para tener su estupendo “pelazo”.

El secreto de Juana Viale sobre su “súper melena” en La noche de Mirtha.