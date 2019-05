Lejos de correr o eludir a la prensa, Juana Viale fue abordada por los noteros en un estreno cinematográfico y le puso el pecho a todo tipo de preguntas. Incluso opinó punzantemente sobre Jorge Rial, luego del escandaloso cruce que protagonizó con su madre, Marcela Tinayre, el mes pasado.

"La verdad es que Romina (Pereiro) es bellísima y una encantadora persona. Que a él le dé un baño de bondad, me encantaría", disparó Marcela en su programa, Las Rubias. Y el periodista le respondió incluyendo en su tweet a Juana y Nacho Viale: "A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani".

"A mí no me chicanea nadie. Rial me tiene sin cuidado. Mañana va a estar en todos lados los que estoy diciendo... Está todo bien. Él y su vida". G-plus

Consultada por la contienda, Juana había respondido ante el micrófono de Los Ángeles de la Mañana: "Ni me enteré del tema. Ni escuché, ni vi... Pero, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? ¿Es así el dicho?".

Sin embargo, las palabras de Viale sobre Rial no quedaron ahí, sino que amplió su ácido testimonio en Chismoses. "Rial repartió para toda la familia Tinayre, ¿creés que nunca los quiso, como dijo Mirtha?", le preguntó el cronista de Net Tv. Y Juana sorprendió con su respuesta: "Eso es leche podrida. Hace años que sucede. Es más de lo mismo".

Acto seguido, el notero retrucó: "Incluso te chicaneó con tu serie Edha, de Netflix". Pero Juana, con seriedad, concluyó: "A mí no me chicanea nadie. Rial me tiene sin cuidado. Mañana va a estar en todos lados los que estoy diciendo... Está todo bien. Él y su vida".