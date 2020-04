Juana Viale y una indirecta para las mamás de los amigos de sus hijos: “Cuando van a sus casas, vuelven eufóricos”

En su rol de conductora, Juana Viale ha manifestado ciertos aspectos de su vida de los que no suele hacer muchos comentarios en las entrevistas que brinda a la prensa. De esta manera, en las últimas semanas, la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand ha revelado que utiliza joyas estando desnuda y que también admira el optimismo del cajero del supermercado en el que hace sus compras.

Pero otro detalle que dejó al descubierto Juana es la estricta disciplina que les impuso a sus hijos Ámbar (16), Silvestre (11) y Alí (7) con respecto a la utilización de la tecnología. “En mi casa, el televisor está solamente para ver películas”, aseguró Juana en una emisión anterior, aunque este domingo volvió a mencionar el tema y les tiró una indirecta a las madres de los amigos de sus hijos.

Todo comenzó cuando la psiquiatra infanto juvenil Alexia Ratazzi aseguró que los niños no deben depender tanto de la tecnología sino que lo ideal es que interactúen y dialoguen con adultos. “Bueno, mis hijos van a Pedagogía Waldorf y a mí no me gusta la tecnología en muchos aspectos. Estoy bastante peleada (con lo tecnológico), soy radical en eso, pero tengo a mi hermano Nacho que es tecnología 2025, está en otro nivel”, dijo Juana. “Pero es verdad, y yo lo veo en los hijos de mis amigas y en mis hijos cuando van a la casa de sus amigos, que vuelven eufóricos. Y entonces les escribo (a las madres) y me dicen: ‘Si, bueno, los dejé’”, agregó.

Sin embargo, la conductora hizo hincapié en que no todo es estricto en la vida de sus hijos. “También van a la casa de mi mamá y saben que ahí tienen también su cuota de libertad”, concluyó.