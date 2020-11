Juana Viale confesó el reto que recibió de La Chiqui: "Me escribió ‘no me digas Mirtha, decime abuelita’"

Mientras que un tweet de Nacho Viale parecería adelantar que el regreso de Mirtha Legrand a su programa será el sábado 19 de diciembre en una mesa que compartirá con su nieta Juana Viale, la actriz al comienzo del ciclo confesó con humor la queja que tuvo de la Chiqui.

“Ahora sí me voy a mi mesa, la mesa de Mirtha Legrand. No, de abuelita”, se corregió Juana, quien viene reemplazando a la animadora desde que arrancó la pandemia. “No le gusta que le diga ‘Mirtha’, me escribió para decirme ‘no me digas Mirtha, decime abuelita’. Perfecto, abuelita, acá estoy aprendiendo a cada paso que voy transitando”, aseveró, sobre el tierno pedido que le hizo.

¡Mucho más que una estrella! Juana Viale reveló el reto que le hizo Mirtha Legrand.