Juana Viale ayudó a un hombre al que le atropellaron su perro: "Lo subí a mi auto porque estaba muy mal"

El amor de Juana Viale hacia los animales es enorme, tanto que en tren de confesiones, pidió disculpas por llegar tarde a su ciclo. ¿El motivo? Se solidarizó con un hombre al que le habían atropellado su perro en calle, lo subió a su auto e incluso lo acompañó a una veterinaria.

“Hoy llegué un poquito tarde porque me pasó una situación cuando estaba viniendo con mi hijo Silvestre para llevarlo a la casa de mi mamá para que me lo cuide mientras yo trabajo. Pasó un chico con su perrito accidentado, estaba buscando una veterinaria y lo subí a mi auto para intentar ayudarlo porque el perrito estaba bastante mal”, empezó contando en Almorzando con Mirtha Legrand.

"Lo volví a llevar a su casa con su perrita fallecida y lo más amoroso fue que mi hijo Alí le decía que sus mascotas fallecidas lo iban a cuidar". G-plus

“Lamentablemente no pudimos llegar a una veterinaria para que lo asista. Ramona era el nombre de la perra y él nombre de él es Gonzalo. No sé quién es, pero le mando un beso muy grande a él y a su mujer. Me dijo que tenía dos hijas, una de doce años, y su perrita tenía seis”, detalló, sensibilizada.

Más sobre este tema Juana Viale confesó si la entrevistaría a Cristina Fernández de Kirchner en su mesa: "Me daría mucho miedo"

“Sé que estás situaciones son feas y más en un accidente y al astuto que pasó a alta velocidad y no frenó, le deseo también lo mejor”, lanzó, dura. “Lo volví a llevar a su casa con su perrita fallecida y lo más amoroso fue que mi hijo Alí le decía ‘no te preocupes porque mi perro Tuma y mi hurón Jessie que también murieron lo van a cuidar'”, compartió Juana Viale, a corazón abierto.