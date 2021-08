Juana Repetto se rió de los rumores de separación de Sebastián Graviotto y mostró su chat: "Charlamos seriamente"

A pocos días del nacimiento de Belisario, el primer hijo de Juana Repetto y su esposo Sebastián Graviotto, el rumor de que se habían separado comenzó a tomar tanta fuerza que llegó a oídos de la pareja.

En ese entonces, Juana aclaró que seguía con el papá de "Beli" y que si no compartía tanto contenido con él en sus redes sociales era porque la llegada de su segundo bebé -ella ya era mamá de Toribio- cambió la rutina de su hogar y lo puso patas para arriba.

Al notar que la versión sigue tomando fuerza pese a su aclaración, Juana le puso humor y además remarcar que sigue en pareja mostró su divertido ida a vuelta con Sebastián con respecto a este tema.

"No, no estamos separados... Pero estamos charlando muy seriamente", expresó junto a una conversación con su esposo via WhatsApp en la que se comunicaron mediante divertidos stickers.

¡Se lo tomó a risa!