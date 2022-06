Juana Repetto reveló qué hace Sebastián Graviotto cuando tiene resaca: "Se clava una cápsula de placenta"

Andy Kusnetzoff llamó al punto de encuentro de PH Podemos Hablar a aquellos que tuvieron que dar explicaciones por algo que se publicó en los medios y Juana Repetto dio un paso al frente, orgullosa de las muchas veces que salió a rebatir comentarios en las redes.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repeto aseguró que “uno muestra lo que quiere y después da explicaciones de lo que quiere” en lugar de que “después en TV hable un tercero de algo que uno no quiere”, antes de contar una anécdota sobre Sebastián Graviotto.

Andy le recordó que algunos días atrás Camilo y Evaluna Montaner hicieron una publicación sobre el consumo de la placenta de Índigo y ella no dudó en afirmar: “Ah, me la comí yo también en cápsulas. ¿Él también hizo cápsulas?”.

LA DVIERTIDA ANÉCDOTA DE JUANA REPETTO SOBRE SEBASTIÁN GRAVIOTTO Y LAS CÁPSULAS DE PLACENTA

“Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. (…) Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fuc…. mamíferos ”, agregó Juana.

Además, Juana explicó que para hacer las cápsulas, las mujeres que dan a luz llevan una heladera para conservarla y luego se la deshidrata. “Yo me llevé lo que sobró y con las dos planté un árbol con cada una”, dijo.

“Y Sebastián, a veces se levanta con resaca y se clava una (cápsula)”, dijo Juana, generando sorpresa en Andy. “¿Se clava una placenta como ibuprofeno?”, quiso saber el conductor.

Además, Juana recordó cuando fue criticada en redes por hacer helado de leche materna, y ella recordó que: “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, cerró.