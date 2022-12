Juana Repetto hizo un sincero balance del año y admitió que está harta.

Sincera con sus fieles seguidoras, Juana Repetto reflexionó sobre su 2022 y mediante un divertido meme remarcó que necesita que este año termine ya.

La hija de Reina Reech admitió que a esta altura del año, diciembre, ya no tiene paciencia. Y les preguntó a sus seguidoras de Instagram si se sienten igual que ella.

"Último lunes de noviembre y yo estoy así... ¿Alguien más? Necesito que termine el año", sentenció, contundente, al pie del meme que hablaba de la falta de tiempo y de paciencia a días de Navidad y Año Nuevo.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.

"Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!", señaló.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que "verá si consigue un jardín rodante" en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.