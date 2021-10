Juan Yacuzzi realizó fuertes declaraciones sobre su paso por Cebollitas y Chiquititas: "Si un padre hubiese visto cómo nos gritaban, se metía a frenar eso"

A 24 años de haber brillado en la TV de la mano de icónicas novelas infantiles como Cebollitas y Chiquititas, uno de sus protagonistas, Juan Yacuzzi realizó sorpresivas declaraciones sobre su paso por ambas historias y dio fuertes detalles de cómo habría sido los rodajes.

"Tiene sus pro y sus contras pero es lo que elegí de chico, somos muy pocos los que quedamos en el medio. Para hacerla corta, si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagad... a ped.. y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer", dijo, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, contó que se sintió muy presionado desde chico por dar lo mejor en cada uno de los rodajes.

"Teníamos mucha presión y yo era el más grande pero había chicos de 8 o 9 años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban unos gritos... O cuando nos tentábamos. Se escuchaban unas cagad... a ped... terribles. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagab... a ped... como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabarías ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más", sumó.

Acto seguido, remarcó que si actualmente se enterara de que a su hijo lo tratan así en un rodaje, frenaría la situación y no la dejaría pasar.

"Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se desmayaban, se ponían rojos de gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se re contra calentaban. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo, Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible. Nosotros pensábamos que era algo normal, que te griten y te cag... a ped... Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando, pasándola mal”, sentenció.

Y dio más detalles sobre cómo habrían sido los rodajes de Cebollitas.

"Se aprovechaban porque lo podían hacer, estaba muy mal. A todos nos hacían lo mismo, a Dalma la cagaban a pedos también. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metía a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita. Yo te digo lo que viví en las grabaciones y esto nunca se dijo por miedo a que no te llamen más”, sumó.

Antes de despedirse, aseguró que durante las grabaciones de Chiquititas se habrían dado situaciones similares y cerró rememorando los detalles.

"Una vez agarraron un cuartito, una sala, y nos encerraron a todos ahí. Los de Chiquititas lo llamaban La Pecera, nos encerraron a todos. Nosotros éramos chicos y queríamos jugar. Imaginate tener a 25 chicos encerrados durante horas, no sabíamos qué hacer. Hacíamos la nuestra y dentro de todo nos divertíamos... Los de Chiquititas parecían un regimiento. Uno tras otro con su uniforme. Era tremendo. Si a nosotros nos tenían así, no me quiero imaginar cómo los tenían a ellos; había tensión", cerró.