Juan Teisaire, el argentino que era carpintero y ahora triunfa como actor en Nueva York

Juan Teisaire es un actor, cantante y modelo nacido en Buenos Aires, radicado en la ciudad de New York. Antes de partir de Argentina dejó su trabajo como carpintero y sus estudios de Administración de Empresas para dedicarse a sus sueños: actuar en Estados Unidos.

Ya había tenido experiencia en su país, donde formó parte del programa de formación actoral Cast, de Telefe, participó en la serie Kally's Mashup para Netflix y Nickelodeon, hacer varios comerciales y formar parte de La Voz.

A los 22 años fue aceptado para estudiar en The Lee Strasberg Theatre and Film Institute, uno de los institutos más prestigiosos y destacados de New York.

Recientemente, Juan fue galardonado en el Strasberg Festival con el premio a Mejor Actor por su actuación en Cortado, su primer cortometraje que a la vez escribió y dirigió. También recibió premios a Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Corto del Festival.

“Justo el día que anunciaron los ganadores yo estaba en el set, grabando para una nueva serie documental producida por Warner Bros”, recuerda sobre su protagónico de Eddie Seda para Investigation Discovery.

En If That Mockingbird Don't Sing tuvo la oportunidad de trabajar con Kevin Corrigan.

“Las oportunidades de trabajo van y vienen y ser un actor internacional tiene muchas desventajas. A estas alturas, casi todos los días, mi cerebro dice 'la carpintería no estaba tan mal'. Pero no me rindo. Quiero demostrarme a mí mismo y a muchos otros actores que es

posible. Que hay una manera de que los actores internacionales puedan triunfar en la industria estadounidense", asegura Juan.