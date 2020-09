Juan Marconi y la furia de Dana Martucci en la polémica final de El gran premio de la cocina: "Entiendo la frustración, pero no comparto su actitud"

El gran premio de la cocina (eltrece) llegó a su fin luego de que el jurado coronara a Matías Mitolo como ganador. Dana Martucci, que quedó en segundo lugar, no se tomó a bien la decisión de los profesionales. Y además de haberse mostrado molesta al aire, en un live de Instagram apuntó fuerte contra cada uno y remarcó que tenía ganas de "mandarlos a cag...".

En este contexto, el conductor del programa junto con Carina Zampini, Juan Marconi, charló con Clarín y opinó sobre la polémica actitud de Dana.

"Ya había perdido una final y entiendo la frustración”. G-plus

“Es entendible una reacción así de su parte. No es fácil perder una final. Obvio que no es lo deseado pero me parece algo del momento y ya. Buena mina y talentosa Dana. Ya había perdido una final y entiendo la frustración”, expresó mostrándose comprensivo.

Eso sí, aclaró que está en desacuerdo con su manera de expresar su angustia. "No me gusta que hable mal del jurado post programa en las redes. No me jode, pero no comparto su actitud”, sentenció.

"No me gusta que hable mal del jurado post programa en las redes". G-plus

Y antes de cerrar, remarcó que pese al polémico momento todo el equipo está muy contento por lo bien que le está yendo al ciclo. “Lo importante es el programa y estamos felices de encarar la novena temporada", concluyó.