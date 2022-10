Juan reveló los nombres de los participantes con los que no se lleva bien en Gran Hermano: "No los puedo ni ver"

En medio de la ansiedad y la adrenalina que vive por estos días antes de saber si el próximo domingo deberá abandonar Gran Hermano 2022 -después de ser nominado por sus compañeros junto con Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Walter “Alfa” Santiago, y Martina Stewart Usher- Juan Reverdito contó con quiénes no se lleva bien dentro de la casa.

En una charla con Gran Hermano, el concursante se sinceró: “Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. Ellos deciden si quieren que me quede”.

“A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”, analizó exhaustivamente ante las cámaras.

"Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces". G-plus

Por último, Juan sorprendió al hablar de otros jugadores: “Hay gente que me cae muy mal acá adentro. Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”.

¡Tremendo!

Más sobre este tema Nancy Pazos apuntó sin filtro contra Tomás Holder tras su tenso momento con Georgina Barbarossa al aire: "No tiene cultura televisiva"

ALFA NO PARA DE LLORAR DESDE QUE QUEDÓ NOMINADO EN GRAN HERMANO 2022

Luego de que se viviera una segunda gala de nominación a pura emoción en Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago (uno de los participantes que quedó en placa junto a Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher) se mostró muy sensible ante las cámaras.

"Que me voten. Bah... voten para que yo me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día. El mismo. Que destacar, como todo lo que hice en el día, para ser feliz, para reírme, para pasarla bien”, se lo escuchó decir a Alfa, visiblemente movilizado.

“Como todo lo que hice, aunque a veces no me salió bien, y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco”, agregó, dejando fluir sus emociones a flor de piel, mientras se secaba las lágrimas con una frazada.

"QUE ME VOTEN. BAH... VOTEN PARA QUE YO ME QUEDE. YO VOY A SEGUIR SIENDO EL MISMO QUE SOY DÍA A DÍA. EL MISMO". G-plus

Cabe recordar que fue el líder de la semana y se ganó el derecho de salvar a uno de los concursantes, decisión que el cordobés –que comenzó una historia de amor con- dará a conocer este jueves.