Juan Darthés fue citado por la Justicia en la causa que le inició a Anita Co y tendría que volver a la Argentina

El avance de la causa por calumnias e injurias que Juan Darthés le inició a Anita Coacci, luego de que la actriz lo denunciara por abuso sexual en el tiempo que trabajaron juntos en Gasoleros, forzaría al actor a volver a la Argentina, luego de instalarse en Brasil tras la denuncia de violación que Thelma Fardin elevó a la justicia nicaragüense.

"Darthés está citado para el 6 de junio y si logra acreditar que no puede venir a declarar, que está impedido para hacerlo, se verá si le conceden la videoconferencia". G-plus

Con data en su poder, Marina Calabró contó el día que el actor tendría que presentarse en Tribunales y enumeró una serie de requisitos que le exigieron: "Tenemos información de último momento sobre la causa de Darthés con Anita Co. Ella lo denunció en marzo de 2018 a través de Facebook y después habló en la tele. Denunció abuso sexual. Eso le valió una denuncia por calumnias e injurias por parte de Darthés. Ellos tuvieron una mediación fallida, el 12 de febrero, porque en el interín estalló el caso de Thelma Fardin y él está en esta suerte de exilio forzado en Brasil y no se presentó a la mediación. Ahora, se expidió la Justicia. ¿Y qué dijo el tribunal? Dijo, señora Anita Co, hemos recibido su denuncia de abuso sexual y, en el marco de la causa, Darthés tiene que fijar un domicilio legal y se tiene que presentar a declarar el próximo 6 de junio. Si no lo puede hacer, tiene que presentar un certificado que acredite que esté imposibilitado. Adjunto a eso le exigen un informe psiquiátrico que le dé al tribunal una pauta de su condición”, relató la panelista de El Diario de Mariana.

Luego, remarcó: "Concretamente, está citado para el 6 de junio y si logra acreditar que no puede venir a declarar, que está impedido para hacerlo, se verá si le conceden la videoconferencia".