Josefina Pouso reaccionó con firmeza a las palabras de Jorge Rial: "Nadie habló de pareja ni amor"

Las fotos y los videos de Jorge Rial y Josefina Pouso en los bares y las calles de Madrid siguen dando que hablar en los ciclos de espectáculos y por eso el ex Intrusos se manifestó en contra de catalogar la relación, y ella opinó que eso está bien.

"Hay otra parte en la historia. Yo le dije '¿querés venir a ver los Stone?'. Vino. Y vino a esa cena. Después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío", le dijo Rial a Intrusos al llegar a Ezeiza, tras lo cual agregó: “No estoy en plan de ponerme en pareja”.

Ras estas declaraciones, el equipo de Intrusos comenzó un debate acerca de la veracidad de estos dichos y Nancy Duré optó por consultarle personalmente a la modelo su opinión acerca de estos dichos.

Más sobre este tema La fría reacción de Jorge Rial ante el rumor de romance con Josefina Pouso

LA REACCIÓN DE JOSEFINA POUSO A LAS DECLARACIONES DE JORGE RIAL SOBRE SU RELACIÓN

“Para mí, Jorge es un caballero pero no me gustó que me la ningunee así a Josefina porque da a entender que no pasó nada así que le pregunté a ella que opina sobre lo que dijo él. Le expliqué que dijo que no está en pareja, que no tiene planes, y que es ‘una amiga de tantas’”, dijo Duré.

“Me dice ‘tiene razón: nadie habló de pareja, ni de amor, ni de nada. Eso lo titularon los medios, yo les vengo diciendo lo mismo”, señaló la panelista.

“Yo le pregunté si había habido un ‘roce’ y cuando ella me preguntó a qué me refería, yo le escribí ‘¡Sexo, Josefina! ¿Hubo sexo acá?’ y se ríe”, cerró la periodista.

Más sobre este tema Aseguran que Jorge Rial había invitado a Romina Pereiro a Madrid antes que a Josefina Pouso

“O sea que no desmiente. Pero además es verdad lo que dice Gonza (Vázquez) porque ella estaba en ‘no estamos conociendo’ y eso es diferente a ‘amigos’”, concluyó Flor de la Ve.