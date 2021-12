Josefina Pouso criticó a Paula Chaves y Zaira Nara y defendió a China Suárez: "Yo he estado con hombres casados"

A través de Twitter Josefina Pouso disparó un picante mensaje sobre la posición que tomaron las amigas famosas de la China Suárez, en medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. Así en Intrusos criticó a las celebrities y reconoció que salió con hombres casados.

“Esas amigas que se consideran perfectas, que no pueden acompañar desde el error prefiero no tenerlas”, señaló en el piso del ciclo de América, sin mencionarlas, sobre la actitud que tomaron Paula Chaves y Zaira Nara.

En ese momento Karina Iavícoli intervino. “¿Tus amigas te bancaron cuando pasó lo que pasó? Me muero de ganas de saber”, indagó. “Yo he estado con hombres casados. Sí, claro. No he exigido ser la novia. He tenido algo”, admitió la modelo.

Josefina Pouso, súper crítica con Paula Chaves y Zaira Nara por la polémica de la China Suárez

“¿Tuvo costo salir con un hombre casado? ¿No sufriste?”, preguntó la periodista. “No, no tuvo. No sufrí. Tuve un encuentro con alguien y también me han sido infiel. He estado en relaciones monogámicas toda mi vida, situaciones complejas, donde perdoné infidelidades. Mis amigas no me juzgaron por estar de un lado o estar de otro”, aseveró.

“Estas amigas, a las que yo me refiero en el tweet, si le sueltan la mano en una situación así, mejor que perderlas que encontrarlas”, remarcó. “O no son tan amigas o no tienen la misma forma de ver las cosas”, cerró, fulminante.

El picantísimo tweet de Josefina Pouso en defensa de la China Suárez

La expanelista de Duro domar fue súper picante por la postura que tomaron quienes eran amigas de la actriz.

“Las amigas le sueltan la mano a la China Suárez. ¡¿Qué?! ¿Qué les pasa a esas ‘amigas’? ¡Ayyy, ellas, las mujeres perfectas, las esposas perfectas, las madres perfectas! De la que te estás liberando, China”, disparó.