José María Listorti contó la reacción de Marcelo Tinelli tras su renuncia: "No debe agradarle, pero entiende"

La determinación de José María Listorti de abandonar LaFlia le cayó como una bomba a Marcelo Tinelli, y el conductor de Súper Súper lo admitió sin vueltas.

"No le debe gustar a él. Obvio que no le debe agradar, pero entiende porque es una persona de los medios", afirmó en un móvil para Socios del Espectáculo.

"Las charlas son privadas, pero en líneas generales puedo decir que lamenta mucho. Se quiere sentar a hablar para ver los motivos. No sabía nada él. Se enteró por ustedes", le confirmó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Más sobre este tema Listorti bailó Chufa Cha con dos ex Chiquititas y bromearon por su disfraz: "Es la muñeca Annabelle"

Al final, Graciela Alfano aseguró que a Marcelo Tinelli "le cayó como el ort…", y entre risas José María Listorti le dio la razón.

CÓMO MADURÓ JOSÉ MARÍA LISTORTI LA IDEA DE ABANDONAR LA PRODUCTORA DE MARCELO TINELLI

Una vez finalizado el vínculo de LaFlia con elnueve por Súper Súper, José María Listorti renunciará a la productora de Marcelo Tinelli.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli viajó con sus hijos a México para reencontrarse con Mica: "Se la extrañaba"

"Lo tengo decidido hace unos meses, ya lo tengo hablado con el Chato Prada y Fede Hoppe. Hoy hablé con Marcelo Tinelli, me dio mucha lástima no haberlo hablado con él antes, pero fue porque el viajó a París, después estuvo en México y no pude hablarlo", manifestó en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Hablé con Tinelli y está todo bien, vamos a juntarnos para que yo le explique los motivos, que él ya los sabe. Pero se los voy a explicar cara a cara. Son muchos años y quiero darle un cierre, o un paréntesis".

Por último, José María Listorti argumentó que tiene "ganas de hacer algo de ficción".