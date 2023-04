José María Listorti conmovió al hablar de su esposa Mónica González: "Ella es premio más grande"

José María Listorti visitó a Ángel de Brito en LAM y conmovió tanto al conductor como a las panelistas al hablar con inmenso amor de Mónica González, su esposa y madre de sus hijos.

"A Mónica la conocí trabajando, hace 18 años ya. Es una compañera que, si hay otra vida, hice las cosas bien, porque el premio más grande que tengo es Mónica; es impresionante", afirmó José María, con la voz entrecortada por la emoción.

"Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volvés a tu casa con ganas, me espera con el mate, hablamos y proyectamos viajes". G-plus

"Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volvés a tu casa con ganas, me espera con el mate, hablamos y proyectamos viajes. Hacemos mucho, mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella", reveló, muy enamorado de Moni.

EL PACTO DE JOSÉ MARÍA LISTORTI Y MÓNICA QUE ENTERNECIÓ A LAS "ANGELITAS"

José María admitió que a veces discute con Mónica, pero que hicieron un pacto que jamás romperán.

"Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados, nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano, hablar de lo que pasó". G-plus

"Discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados, nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano, hablar de lo que pasó", cerró, muy dulce.