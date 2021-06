José Manuel Urcera, el novio de Nicole Neumann, habría intentado conquistar a Luciana Salazar en las redes: "La likea mucho"

José Manuel Urcera volvió a ser noticia tras la confirmación de su romance con Nicole Neumann luego de que en Intrusos revelaran que también habría intentado conquistar a Luciana Salazar. Desde que blanquearon su vínculo, se supo que la conductora de Santo Sábado no es la primera famosa con la que el piloto de automovilismo salió.

“Ya había estado supuestamente con Melina Lescano y no sabemos si con Luciana Salazar”, comenzó Rodrigo Lussich en la emisión de América. Cabe recordar que Lola Bezerra fue otra de las celebridades con las que el novio de Nicole estuvo tiempo atrás y respecto a Salazar, negó todo tipo de vínculo con él.

“Luli me lo negó. Me dijo ‘yo no lo sigo, así que si me likea no lo vi’”, contó Paula Varela y Marcela Baños acotó: “A mí me dijeron que la likea mucho a Luciana”. Este intento de acercamiento de Urcera se habría dado a través de las redes sociales, sin embargo, la participante de La Academia dijo no estar al tanto de los likes.

Más sobre este tema Lola Bezerra reveló que Manu Urcera, actual novio de Nicole Neumann, le pedía que fuera al gimnasio cuando salían: "Me acomplejaba"

La aparición en los medios de la ex de José Manuel Urcera, Mica Álvarez Cuesta, hizo que su romance con Neumann fuera el más explosivo y mediático del 2021. Para cerrar el tema, Lussich lanzó una frase picante sobre el perfil del piloto: “Estos jovencitos son así, van tirando likes a famosas y alguna agarra”.