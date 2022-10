Jorgito Moliniers contó cómo es su nueva vida en Inglaterra: "Vendí hasta los calzoncillos para venirme"

Jorgito Moliniers, reconocido bailarín que brilló en Bailando, se animó a un rotundo cambio de vida y se mudó a Inglaterra.

"Estoy hace tres meses acá. Antes vivía repartido entre Buenos Aires y Córdoba, donde vive mi pareja Hugo con los perritos", contó el artista en diálogo con Detrás de escena.

Si bien era muy feliz en Argentina, siempre se sintió atraído por la idea de instalarse en el exterior y más por la posibilidad de perfeccionar su inglés.

"Por qué me vine a Londres? Siempre amé Inglaterra, estudié el inglés desde chico y quería venir a perfeccionarlo". G-plus

"¿Por qué me vine a Londres? Siempre amé Inglaterra, estudié el inglés desde chico y quería venir a perfeccionarlo. Me siento atraído por este país por varios motivos y mis influencias musicales siempre fueron de acá", sumó, contento por la decisión que tomó.

JORGITO MOLINIERS VENDIÓ TODO LO QUE TENÍA PARA INSTALARSE EN LONDRES

El bailarín puso en venta sus pertenencias y con ese dinero se instaló en Londres.

"Me vine solo. Mi vida siempre se ha basado en los desafíos: cuando dejé Paraguay para instalarme en Argentina, lo hice con 400 pesos y vivía en un hotel familiar. Así fui progresando y realicé mi sueño, en gran parte".

"Me preparé mucho y ahorré un montón para poder venirme. Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos". G-plus

"Vine totalmente solo y la decisión la tomé en 2007. ¡Imaginate el tiempo que llevo soñando con todo esto! Este viaje es una gran aventura. Estoy feliz de estar acá y hacía tiempo quería hacerlo, pero era muy costoso. Me preparé mucho y ahorré un montón para poder venirme. Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos".

"Me vine bien livianito: estoy con tres jeans, tres remeras, dos caminas y no mucho más. El ser humano se va ajustando y entendés que no necesitás mucho para vivir. En la zona de confort uno quiere tenerlo todo y piensa que lo material te hace feliz. Pero con poco y mucho acá estoy siendo muy feliz y aprendiendo un montón", cerró Jorgito, que da clases en una academia y cuida animales por las mañanas y tardes.

¡Cambio de vida!