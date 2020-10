Jorge Rial sorprendió en vivo desde su casa y detalló el susto que vivió: "Pallares no me vio bien; tuve una sensación de vacío en el pecho"

El lunes el público de Intrusos se sorprendió al ver a Adrián Pallares al frente del ciclo de América en lugar de Jorge Rial. La explicación llegó minutos después del arranque del programa y de boca del propio conductor, quien salió en vivo desde su casa para explicar el motivo de su ausencia.

Jorge reveló que el viernes al final de la emisión de Intrusos comenzó a sentirse mal y debieron llamar a un médico para que lo revise: “Tuve un pequeño inconveniente el viernes. Bueno, ustedes lo vieron. Al final del programa empecé a no sentirme muy bien, no era ni siquiera un dolor en el pecho sino una sensación de vacío en el pecho. Los que ya pasamos algún accidente cardíaco conocemos algunos síntomas, lo que se llama la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y el cuello. No sentía nada de eso pero realmente me costó mucho. Me vieron que llegué hasta la nota con Mónica Farro”.

Rial detalló que fue Pallares quien se dio cuenta de que necesitaba ayuda: “Fuiste vos Adrián que de golpe venías de una de tus habituales incursiones al baño y no me viste bien. Ahí tomaron la decisión de hacerme un electrocardiograma en el camarín, que dio bien pero con alguna duda. Además, por problemas técnicos no se pudo grabar. Por protocolo me tenían que llevar a una guardia, pero yo preferí esperar un poquito”.

“Ya estaban mi mujer Romina, su hija Viole y Rocío que me habían venido a ver. Ahí llamamos a mi cardiólogo, me dijo que me vaya al Instituto del Diagnóstico y ahí me hicieron otro electro. Se lo llevamos a mi médico, que vio mejor el resultado en su consultorio, pero notó algo extraño. Se contactó con un especialista en la electricidad del corazón. Les entró una duda por algunos movimientos raros, había demasiados espacios entre latidos”, detalló el periodista.

“Y me dijeron que me tenían que poner un marcapasos. Cuando escuchás eso te quedás unos minutos dando vueltas como un trompo.Por las dudas, el sábado me pusieron un holter por 24 horas, que es un monitor que te ponen. El domingo me lo sacaron, ayer a última hora hablamos con mi equipo de médicos y por ahora quedó descartado el marcapasos. Mi médico me dijo que me haría un cateterismo pero hoy volvimos a hablar y parece que tampoco me lo harían”, contó Rial.

Jorge contó las sensaciones que tuvo: “Esto me remite a un momento de mierda, cuando fue todo lo del stent. Es algo más psicológico que otra cosa. El miércoles me vuelven a poner un holter y si sale todo bien, no debería ir al quirófano. Estoy muy bien, en casa, me quedo toda la semana porque me pidieron que haga reposo. Aprovecharé también para replantearme un montón de cosas, porque uno tiende a llenarse de responsabilidades y por ahí tiene que disfrutar un poco más”.

El conductor cerró con un mensaje a sus compañeros: “Sé que ustedes se asustaron mucho y estuvieron todo el fin de semana pendiente, hablando con Romina. Fue un susto con una mezcla de preexistencia cardíaca mía y cosas que tenemos todos que me explotó el viernes. Así que no sé si es buena o mala noticia pero hay Rial para rato”.