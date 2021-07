Jorge Rial salió en defensa de Chano Charpentier: "El enfermo de salud mental es un paria; lo sé, a mí no me lo contó nadie"

En medio de la conmoción que generó el caso de Chano Charpentier, quien pelea por su vida en el Sanatorio Otamendi tras recibir un disparo de un policía en un episodio que investiga la Justicia, Jorge Rial tomó partido por el cantante.

“Lo conozco a Chano, tuve varias charlas amorosas con él. Siempre me pareció un buen tipo, cálido, muy cálido. Es un tema jodidísimo el de él. No es nada más decir ‘uy, otra vez Chano, en cuál se metió ahora, qué hizo este pibe’, o hacer memes y jodas por Twitter. No, eso es una boludez. Esto es grave por la actitud de la Policía. ¡A Chano lo cagaron a tiros!", comenzó diciendo el periodista en su programa de radio que se transmite por Radio 10.

“Las fuerzas policiales no están preparadas para actuar en casos así. Y, además, el policía tiene que ir como personal de apoyo, pero no para actuar de manera directa. Tiene que ser un refuerzo. Por lo que sé, Chano salió de la casa con un cuchillo apuntando a su propia cabeza, y ahí le dieron el balazo", agregó, en medio de la incertidumbre sobre si lo que le ocurrió al músico fue producto de un brote psicótico.

"El enfermo de salud mental es un paria, y es horrible y espantosa la ley de salud mental. El paciente y su familia sufren una orfandad absoluta. Como familia, no tenés manera de hacer nada. Y lo sé, eh; a mí no me lo contó nadie". G-plus

Luego, continuó: “El enfermo de salud mental es un paria, y es horrible y espantosa la ley de salud mental. El paciente y su familia sufren una orfandad absoluta. Como familia, no tenés manera de hacer nada. Y lo sé, eh; a mí no me lo contó nadie. Te dicen ‘esto es así. Va a venir una ambulancia, la Policía, le van a poner un chaleco de fuerza y así se lo llevan’. Y vos, que estás desesperado, te preguntás ‘¿pero a mi hijo le van a hacer esto?, ¿yo voy a permitir que a mi hijo le pase esto?’. Es tremendo, pasás por lo peor”.

“Banalizamos el consumo de drogas. Falopa no son solo la marihuana y la cocaína. Falopa también son los psicofármacos que tomamos por cualquier cosa. Prácticamente todos tomamos alguna falopa hoy en día. Yo, personalmente, estoy a favor de la despenalización de la marihuana. Ahora, lo importante es que estamos hablando de un tipo enfermo y que además está hecho pelota porque le dieron un disparo y perdió el bazo. ¡Está hecho mier…!", cerró, contundente.