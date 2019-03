Jorge Rial reveló el duro dibujo que hizo su hija Rocío sobre Silvia D’Auro años atrás frente a una psicóloga

La separación de Jorge Rial y Silvia D’Auro, allá a fines de 2011 impactó mediáticamente con la fuerza de un huracán. El periodista y su exmujer se enfrascaron en una guerra pública en la que no faltaron las declaraciones fuertes y hasta las denuncias en la Justicia.

Al poco tiempo del final del matrimonio, las hijas de ambos, Rocío y Morena, decidieron irse a vivir con el periodista debido a la mala relación que tenían con su mamá. Y Rial reveló una dolorosa escena de la intimidad familiar que vivió años atrás.

“Recuerdo que hace un tiempo, en el medio de la crisis matrimonial, Rocío hizo un dibujo frente a su psicóloga. Primero, dibujó una isla y después un sol muy grande. Sobre la isla, nos dibujó a su hermana Morena, a mí, y también a Paka, nuestra perra labrador. Todos estábamos cerca de la palmera”, escribió Rial, en su autobiografía Yo, el peor de todos.

“Un tanto alejada, en el mar, la dibujó a Silvia, con el agua hasta el cuello. La psicóloga miró el dibujo y le preguntó: ‘¿No está demasiado adentro en el mar? Me parece que se va a ahogar’. Entonces Rocío tomó la goma y borró un poco del agua que tenía alrededor del cuello. Solo un poquito. Lo suficiente para que no se ahogue. No la incluyó en la isla junto a nosotros. Ni cerca de ellas, ni cerca de mí. Ni siquiera, cerca de Paka”, completó el periodista.