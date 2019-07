Jorge Rial comenzó Intrusos con un contundente descargo contra América luego que en los últimos minutos de Involucrados hicieron un móvil en vivo desde Tribunales con su hija, Morena. La joven recurrió a la Justicia para ampliar su denuncia por violencia a su expareja, Facundo Ambrosioni, quien tiene impuesta una restricción perimetral.

A corazón abierto, el conductor contó como vive la delicada escena familiar. “¿Quieren saber cuál es mi situación? Y lo saben mis compañeros porque se los puse en el chat de WhatsApp interno. Les pedía disculpas porque en el mismo día eran TT Morena Rial y Cande Tinelli”, dijo el periodista.

“Mi hija por lo que ustedes saben y Candelaria porque había dicho que por la crisis se había vuelto a vivir con el padre. Y yo sentí, y lo debo decir y perdón, vergüenza porque la gente dice ‘son nenas con la panza llena’”, reconoció, con dolor.

“Perdón Cande, te involucro acá porque yo lo sentí en ese momento, no es personal. A mí esas cosas me dejan dando vueltas como un trompo y me obligan a esto que no quería. Me obligan a hablar de esto y yo quiero mantenerlo dentro de la justicia. Ahí hay que hacerlo”, completó Rial sobre la situación familiar.

