Jorge Rial presentó a Francesco en Intrusos: tierno momento familiar con Morena... ¡y blooper en vivo!

A poco más de un mes del nacimiento de su primer nieto, Jorge Rial (57) se infló el pecho para presentar a Francesco Benicio Ambrosioni en vivo en Intrusos. A minutos del final del programa, el conductor desapareció del estudio por unos segundos luego de hacer una PNT, para acercarse a saludar a Morena y llevarse a la criatura en brazos.

“Este es Francesco”, anunció Jorge, lleno de orgullo. “Está More, su mamá, ahí. Me vino a visitar”, continuó Rial. En ese instante, Francesco regurgitó un poquito y salpicó a su abuelo en la solapa del saco negro a rayas. “Uy, vomitó. Vomitó, mi amor”, se alarmó el periodista, mientras contenía, abrazaba y besaba al bebé.

Acto seguido, incorporó a Francesco contra su pecho y comenzó a palmearle la espalda. “Vamos a hacer el provechito”, explicó. A pesar del cariño y del intento por calmarlo, el nene se largó a llorar desconsolado y Jorge Rial decidió devolverlo a los brazos de Morena, previo a limpiarle la carita. “Lo tenía que parar, es hermoso”, acotó.

Así fue que Jorge se aproximó a Morena y se produjo el encuentro tierno encuentro familiar al aire. Lejos de correr en búsqueda de un trapo húmedo para limpiarse, Rial se jactó del percance que tuvo con Francesco y recordó otra escatológica anécdota con su hija mayor: “Tengo una cucarda, no me limpio un ca… Ya está. Ya me bautizó. Bueno, su madre, cuando tenía la edad de él, me vomitó en la boca. Así que todos me bautizan acá...”.