Jorge Rial y su pareja pasearon por Palermo Soho: almuerzo, risas y cómo evalúan su futuro juntos

Tras las vacaciones truncas por un infarto de miocardio que sufrió en Bogotá, Jorge Rial (61) y su pareja, la escritora María del Mar Ramón (30) se mostraron juntos en público en un conocido restaurante de Palermo Soho en su primera salida tras la internación.

Hacia las 15, el conductor de Argenzuela y la autora de Todo muere salvo el mar se acercaron hasta el local de la calle Thames al 1800 en la camioneta de él para disfrutar de la cocina fusión asiática que ofrece ese lugar, y allí pasaron varios minutos charlando.

La pareja salió del local a las 17 y, mientras se dirigían hacia el automóvil del conductor, le contaron a Ciudad que disfrutan de una relación “sin rótulos” y se mostraron seguros de su estado al afirmar que no están interesados en contraer nupcias.

Más sobre este tema Luis Ventura, súper polémico sobre Jorge Rial y sus 10 minutos muerto: "No se lo creo a nadie" María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial, contó por qué se resiste a ese título: "No me gustan las etiquetas"

MARÍA DEL MAR RAMÓN EXPLICÓ POR QUÉ NO LE GUSTAN LOS RÓTULOS A SU RELACIÓN CONJORGE RIAL

En un móvil que hizo para LAM, María del Mar Ramón explicó por qué no le gustan los rótulos en su relación con Jorge Rial. “¿Son novios o no te gustan las etiquetas?”, indagó el cronista del ciclo de América.

"No solo no me gustan las etiquetas sino que… Yo soy una persona muy importante que estaba justo. Soy la persona que estuvo en el momento crucial”, dijo la escritora, antes de contar qué sintió cuando el Rial sufrió ese mal momento en Bogotá.

“Uno siempre se asusta, pero a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta, pero los otros detalles los irá contando él”, adelantó.

Más sobre este tema El sincericidio de Luis Ventura tras el infarto de Jorge Rial: "Si me llaman, me meto; pero prefiero no participar de los terremotos familiares" Josefina Pouso criticó a los hombres que ocultan sus romances y le pasó factura a Jorge Rial

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)