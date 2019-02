Jorge Rial, muy fuerte contra Ulises Jaitt: "Ensució a todo el mundo debajo de la pollera de la hermana"

Jorge Rial protagonizó un momento fuerte en Intrusos tras entrevistar a Lissa Vera por la trágica muerta de Natacha Jaitt. La cantante se mostró muy compungida luego de que Ulises Jaitt, hermano de la mediática, la instara públicamente a testificar sobre lo que le había ocurrido a quien era su amiga, ya que ella le presentó a Raúl Velaztiqui Duarte, quien la llevó al salón de eventos de Benavídez donde murió.

Mientras Lissa lloraba detrás de cámara, Rial apuntó fuerte contra Ulises, con quien ya se había enfrentado cuando él y Natacha contaron que su hija Morena estaba internada en una clínica psiquiátrica.

“Acá hay un culpable y se llama Ulises Jaitt. Él baja del avión y la acusa directamente, no le saquemos responsabilidad. Él es el responsable de que Lissa esté así. El boconea, como hizo toda su vida. Boconea, boconea, boconea…”.

Entonces, Marcela Tauro acotó “está buscando respuestas” y el conductor redobló la apuesta: “Que vaya a la Justicia a buscar respuestas. ¿Quién es él para acusar? Ni siquiera estaba al lado de su hermana. Estaba de vacaciones. Por qué no piensa ‘¿y si hubiera estado yo?'. No le creo nada de lo que salga de su boca. Todo lo que sale de su boca es mentira. Todo. Está históricamente probado. Entonces, me da bronca que vaya con un servicio de inteligencia al lado y tire lo que tiró. Es raro”.

Luego, agregó: “Un poqutio más de cautela hubiera sido bueno, después nos piden cautela a nosotros y yo se la pediría a la familia”.

Cuando Adrián Pallares comentó que Ulises podía estar confundido por la muerte de su hermana, Rial explotó: “Ok, chicos. Entonces, justifiquemos todo. Tiremos mierda. ¿Sabemos quién es Ulises? Vamos, chicos. ¿Le vamos a creer a ese tipo? Que ensució a todos los que pudo, siempre. Debajo de la pollera de la hermana ensució a todo el mundo. Sigue ensuciando, porque es un juego que le conviene a él. Y se lo digo en la cara. Que no corra, como hizo una vez que me vio acá en la esquina”.

“Está sacando provecho de esto. Hay que decirlo, si no quedamos como giles. Acá la única víctima es Natacha”, cerró indignado contra Ulises.