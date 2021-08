Jorge Rial estallo contra un vecino: "Tiene gallinas y gallos en el jardín y es zona residencial, no el medio del campo"

Jorge Rial que tiene en su barrio con un vecino que tiene animales de granja en su patio. Así el periodista volvió a reclamar desde Twitter, en medio de un debate que se generó por la super población de carpinchos en Nordelta. Desde hace unos meses viene contando el conflicto que tiene en su barrio con un vecino que tiene animales de granja en su patio. Así el periodista volvió a reclamar desde Twitter, en medio de un debate que se generó por la super población de carpinchos en Nordelta.

Intrusos desde su red social. “Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana”, lanzó el exconductor de desde su red social.

“Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos al Gobierno de la Ciudad, pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa”, ironizó el periodista.

Incluso el conductor mostró videos del patio de su vecino, donde incluso había una oveja. “Pusieron una granja en Belgrano”, lanzó, molesto.

Foto: Instagram/ Twitter