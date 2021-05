Jorge Rial enfrentó las críticas por vacunarse contra el covid en Miami y desmintió a Yanina Latorre: "En el vuelo no tuve problemas"

El viernes por la noche, Jorge Rial tomó un vuelo con destino a Miami para darse la vacuna contra el coronavirus. Una de las encargadas de dar a conocer dicha decisión fue Yanina Latorre en LAM, quien no juzgó la elección del conductor de TV Nostra, pero si arremetió duro contra su “doble discurso”, luego de que ella fuera duramente cuestionada por ir en enero a Estados Unidos a darle la dosis a su mamá, Dora Caamaño, de 80 años.

"Se vacuna en Miami el menos pensado. Y digo el menos pensado porque él fue muy crítico con el tema de la vacuna en Miami, pero me parece genial que se vacune. Nos tenemos que vacunar todos. Pero no hay que hablar al pedo, hay que ser coherente con el discurso. Si decías una cosa, cumplila, sino mudito. Él me hizo bolsa cuando vacuné a mi mamá. Decía que era ilegal", dijo Yanina, el viernes pasado, pidiéndole a Rial que haga un sincero mea culpa al respecto.

Este lunes, con la imagen en pantalla de Jorge en Miami en el campo universitario donde se aplicó la vacuna, Latorre contó que el periodista recibió comentarios hostiles y críticas en el vuelo, lo que lo habría hecho vivir momentos de incomodidad.

"Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme… Vine porque tenía miedo. Vine a salvarme la vida". G-plus

Al frente de TV Nostra a través de la tecnología, Rial habló de las críticas que recibió y le respondió a Yanina, sin nombrarla. "Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. No dije que venía a hacer notas, ni a grabar algo, ni a una conferencia, ni hacer un negocio, ni truché nada. Vine cuando se pudo. Todos los demás lo barnizaron y lo ocultaron… Vine porque tenía miedo. Vine a salvarme la vida", comenzó diciendo Jorge.

"Por ahí dijeron que tuve un problema en el vuelo, y cero. Nadie me dijo nada... Fue un vuelo tranquilo. Además, alguien hubiese grabado algo y nada". G-plus

Luego, haciéndose eco de la información de la panelista de Ángel de Brito, pero sin mencionarla en su desmentida, Rial dio su versión de los hechos, respecto a los abucheos en Ezeiza.

"El de las redes es un mundo aparte. No hay que darle bola. Por ahí dijeron que tuve un problema en el vuelo, y cero. Nadie me dijo nada. Al contrario, se acercaban muchos preguntando, diciendo 'hacés bien, nos tenemos que salvar'. Y le quiero decir a los que decían eso que el 99% de los que estaban en ese avión venían a vacunarse. Fue un vuelo tranquilo. Además, alguien hubiese grabado algo y nada", finalizó Rial, haciendo el programa desde Miami, tras recibir la vacuna contra el covid.