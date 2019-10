Jorge Rial, duro con Pampita por su análisis en TV de las fotos prohibidas de Luciano Castro: "Es una zorra"

Con motivo de contextualizar las fotos prohibidas que salieron a la luz de Luciano Castro y denunciar que la filtración y publicación de dicho material íntimo es un delito, Sabrina Rojas no perdió la oportunidad de hablar del picante análisis que hizo Pampita en su programa de TV.

"Mostrame la foto... No la voy a mostrar en cámara. ¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro... ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!", dijo Carolina, en complicidad con sus panelistas.

"¿Por qué cuando lo hace Mirtha, Susana o Pampita, decimos 'pobrecitas, no se dieron cuenta'? Si lo digo yo, soy un hdp". G-plus

En su visita a Intrusos, Sabrina le respondió: "Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver a cinco minas pasándose el teléfono... Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar".

Retomando lo argumentado por Rojas, Jorge Rial se alistó a su crítica y fue lapidario con Pampita: "Sabrina puso el ojo en Pampita. Y es lo que hablábamos ayer, cómo te cambia la mirada cuando sos víctima o cuando sos victimario. Esa empatía que pedís cuando sos víctima, no la usás cuando sos victimario", comenzó diciendo el periodista, sin imaginar que Adrián Pallares alzaría su voz en defensa de la modelo top: “Yo creo que Pampita se va a disculpar, que no se dio cuenta".

"¿Por qué tengo que creer que Pampita no se dio cuenta? Para mí lo hizo a propósito. Pampita es una zorra. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es viva, sabe de esto". G-plus

En desacuerdo con su colega, Rial arremetió con firmeza: "¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cuando lo hace Mirtha, lo hace Susana o lo hace Pampita, decimos 'pobrecitas, no se dieron cuenta'? Si lo digo yo, soy un hijo de puta. ¿Por qué tengo que creer que Pampita no se dio cuenta? Cuando adrede cinco minas miraron (la foto) y decían 'oh, oh'. ¿Por qué a ellas tenemos que tirarles el salvavidas de la duda? ¿Por qué cualquiera que hacemos este tipo de programas somos unos hijos de puta? Para mí Pampita lo hizo a propósito. Pampita es una zorra. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es viva, sabe de esto".

Cerrando su descargo comparativo, Rial agregó: “Si lo hacíamos nosotros nos fusilaban. Pero ella es Pampita y como es Pampita la perdonamos… Después Pampita cuando es víctima se enoja con nosotros”. Mirando a cámara y dirigiéndose a Pampita, Jorge concluyó: “Cuando sos víctima pedís clemencia”.