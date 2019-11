Jorge Rial desmintió una versión que hablaba de separación de Romina Pereiro: "Todo mentira; dormimos juntos"

En pareja hace dos años y casados desde el 20 de abril, Jorge Rial (58) utilizó unos minutos de Intrusos para desmentir una versión periodística que replicaron algunos medios y lo daban por separado de Romina Pereiro (38)

El puntapié para su aclaración se lo dio Adrián Pallares, al opinar de la boda de Pampita con Roberto García Moritán y el rumor instalado de que habría participado a su casamiento a Benjamín Vicuña. "Con esta nota (la de Puli De maría) quedó claro que no sabemos si Pampita invitó a Benjamín, para dejar de repetir la misma pavada hace semanas”, dijo el panelista. Automáticamente, Rial acotó: "Vamos a ser lógicos por un momento, es una locura eso". Y Marcela Tauro aseguró: “Más locura es no desmentirlo”.

"A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba... Es todo mentira. Con Romina dormimos juntos". G-plus

Ante ese bocadillo, el conductor aprovechó el debate para negar una crisis matrimonial con la nutricionista: "Igual es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba".

A sabiendas de dicha versión, Tauro señaló: "Yo leí que dormían en habitaciones separadas". Dando por cerrado el tema, Rial agregó: "Nada, es todo mentira. Pero cómo hacés para desmentir algo que es mentira... Dormimos juntos".

En consonancia con lo aclarado por Rial, un día antes Pereiro habló con Como Todo, un programa de cocina de Net TV, y echó por tierra el rumor, con cierta molestia: "Ni me mudo sola, ni estamos durmiendo en cuartos separados, ni nos peleamos por culpa de Morena, ni estoy embarazada, ni nada… A mí nadie me llamó para preguntar. Nadie. Publicaron sin preguntar".