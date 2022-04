Jorge Rial defendió a Débora D'Amato y reveló la verdad del chat paralelo de Intrusos: "Alguien se equivocó y me chateó a mí"

La acusación de Marcela Tauro a Débora D'Amato de que "era la informante de Jorge Rial" sobre lo que se decía en el chat paralelo de Intrusos motivó que el propio exconductor del programa saliera a contar su versión.

"Es verdad que a mí me filtraban, pero no fue Débora. Todo comienza por un error. Alguien se equivoca y me chatea a mí con una captura. Un hombre, no una mujer del grupo. Ahí me entero", arrancó Rial en su ciclo radial Argenzuela.

Entonces, Jorge se explayó sobre el grupo de WhatsApp creado durante la licencia que se tomó en 2018 para ser reemplazado por Moria Casán, que integraban Marina Calabró, Débora D'Amato, Marcela Tauro, Adrián Pallares, Damián Rojo y Daniel Ambrosino.

"Después otra mujer, que no era Débora, me empezó a mandar cosas. Una que es muy proclive a mandar cosas de todos los chats que ella tiene, de cualquier otro medio. Le gusta repartir todo", continuó.

"Pero no fue Débora. Fue una casualidad de un integrante masculino que se equivocó. Me mandó una captura y le dije '¿qué es eso?'. Ahí me explicó y me cag… de la risa", cerró Jorge Rial, desmintiendo las acusaciones de Marcela Tauro contra Débora D'Amato.

EL OTRO CHAT PARALELO DE INTRUSOS

Por otra parte, Jorge Rial blanqueó que había otro chat paralelo en su época al frente de Intrusos.

"Es cierto que había un chat paralelo, y quiero decirles que yo también tenía un chat paralelo con mis productores, que eran 'Los Tres Chiflados'", admitió.

"Hablábamos de cosas de la producción para que los otros no se enteraran", sentenció Jorge Rial.