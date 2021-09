Jorge Rial se burló de Cinthia Fernández por su baile en tanga frente al Congreso: "Dolor país"

Un spot de campaña de Cinthia Fernández, como parte de su precandidatura por el partido Unite en PASO, generó polémica. Allí se la ve bailando en lencería frente al Congreso, lo que generó una denuncia que hizo que Jorge Rial se despachara.

“Pobre país”, lanzó el exconductor de Intrusos, picantísimo al enterarse de la noticia de que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) denunció a la panelista de Los Ángeles de la mañana por usar Se dice de mí, canción que popularizó Tita Merello y que reversionó en su publicidad electoral, por una violación a los derechos de autor.

La modelo, en su controvertido spot electoral, hace unos pasos de tango vestida con tanga y medias de red frente al órgano legislativo del país. “Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir”, entona.

“Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están. No se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así. Voy por ahí”, canta Cinthia Fernández en la controvertida publicidad de su precandidatura.

