Jorge Rial apuntó fuerte contra Daniel Vila por su pelea mediática con Morena: sus filosas palabras

Jorge Rial criticó muy fuerte en su programa, Argenzuela, a Daniel Vila, dueño de América, porque asegura que "paseó" a su hija, Morena Rial, por todos sus programas en medio de su conflicto familiar.

Luego de compartir una foto de Agustín, el hijo de Daniel, charlaron por teléfono. Y Jorge hizo una fuerte acusación contra Vila. "Acabo de recibir en el corte una amenaza que no la escuché solo. Tuve la prevención de ponerla en altavoz. Pocas veces escuché a alguien tan sacado. Lo iba a atender después, pero decidí hacerlo ahora. Ni 'hola' dijo, arrancó con insultos...", expresó Jorge, muy picante.

Acto seguido, aclaró que si bien no iba a exponer el mensaje, lo tiene grabado. "A mí lo de la amenaza no me gusta. Todos conocemos a quién amenaza. Mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban lo que hacía, hoy lo sufren. Está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto", sentenció, contundente.

JORGE RIAL Y DANIEL VILA SE ENFRENTARON EN TWITTER

"Le gané el juicio por amenazas y ahora lo demando yo por calumnias e injurias. El límite es la familia y él se metió con eso", había expresado el esposo de Pamela David en Moskita Muerta contra Jorge Rial.

"¿La familia es el límite? Este tipo dio la orden de pasear a una chica con problemas emocionales por todos sus programas. Mi hija. No ganó ningún juicio. Y tiene uno mío contra su canal y sus sicarios". G-plus

Enojado, el conductor compartió el tuit con esta fuerte declaración y desmintió a Daniel Vila. "¿La familia es el límite? Este tipo dio la orden de pasear a una chica con problemas emocionales por todos sus programas. Mi hija. No ganó ningún juicio. Y tiene uno mío contra su canal y sus sicarios", cerró, muy picante.