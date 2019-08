Jorge Rial y Ángel de Brito, picantes con Nicole Neumann por su cámara oculta en el edificio de Fabián Cubero

Y, un día, Jorge Rial y Ángel de Brito coincidieron. El conductor de Intrusos y el de Los Ángeles de la Mañana apuntaron muy picantes contra Nicole Neumann. ¿El motivo? La cámara oculta que la panelista de Nosotros a la Mañana grabó en la puerta del edifició de su exmarido, Fabián Cubero.

“Nicole haciendo cámaras ocultas #lodejoatucriterio”, comentó Ángel en Twitter, el lunes por la noche cuando se dieron a conocer las imágenes. El martes por la mañana, tras la repercusión de la noticia, volvió a la carga contra la modelo. “¿Se filtró (el video)? Después acusás a Mica (Viciconte) de mediática. Caradura”, la chicaneó el periodista.

Por su parte, Rial lanzó duras declaraciones en su ciclo de América. “Basta de Nicole Neumann, está siempre enojada. Uno me dice 'boludo' y le pone me gusta en vez de decírmelo a mí. Me gustaría que un día me diga 'boludo' directamente a mí en vez de ser tan cobarde. Nos tenés hartos, me tenés los huevos al plato”, comenzó sin pelos en la lengua.

“También decían que Mica maltrataba a las nenas. ¿De verdad tuvo que chequear si eso era verdad? Hay una maldad absoluta acá. Ya hay una explotación de esto espantosa. Es un tema delicado que está tratando mal Nicole Neumann. De verdad lo digo, está banalizando un tema. Lo que están haciendo es un bochorno. Le pasás el video a un periodista porque querés exponerte. Si no, no te expongas o andá a la policía. ¡Basta! Reparten los videos a los amigos y después dicen 'ay se filtró'”, completó indignado.