El año pasado Jorge Moliniers fue parte con Lourdes Sánchez y Chipi de la novedad del BAR del Bailando. Este año el bailarín se suma con la coreógrafa como pareja en el Súper Bailando y en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) marcó diferencias con el panel que integran Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano.

“El BAR es diferente al que hacíamos. Es totalmente diferente. Es más show. Nosotros no buscábamos tener todo el tiempo un espacio. Si se daba, hablábamos, si era correspondiente. Este es mucho más show”, aseguró el paraguayo.

"Se puede ser más corto en lo que uno dice, más determinado, ir a lo tuyo, decir algo puntual y ya. Hay una guerra de poderes constante". G-plus

“Se puede ser más corto en lo que uno dice, más determinado, ir a lo tuyo, decir algo puntual y ya. Hay una guerra de poderes constante”, criticó Jorgito. “Es más un contrajurado que un BAR. Son tres figurones y a mí como televidente me resulta entretenido. Ahora, entiendo que como participante me de un poco de miedo. El BAR del año pasado me contenía, hoy me siento un poco más solo”, reflexionó.

