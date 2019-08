Jorge Moliniers, angustiado tras su fuerte cruce con el BAR del Súper Bailando: "Le pedí disculpas a La Chipi"

Un malentendido de Jorge Moliniers, como último capítulo de una guerra que se desató entre el antiguo BAR y el actual, terminó en una tremenda del bailarín primero con Flavio Mendoza y luego con Laura Fidalgo y Aníbal Pachano.

“Tenía mucha angustia, no quería llorar en cámara y fue muy real lo que me pasó. Cuesta mucho actuar una situación”, aseguró el paraguayo en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) sobre el conflicto.

"Le pedí disculpas a La Chipi y en la sentencia voy a tener que dar la cara por ese hecho. Fue lo que sentí en el momento". G-plus

“Le pedí disculpas a La Chipi y en la sentencia voy a tener que dar la cara por ese hecho. Fue lo que sentí en el momento”, dijo Jorgito que volvió a sensibilizarse al recordar el episodio.

Flavio reaccionó con vehemencia cuando el bailarín cuestionó su devolución: “Me quiere pelear gratuitamente. Si fueras un gran bailarín no estarías de gerente en un boliche en Paraguay. Si me tira con una bomba, yo le tiro con otra. Te estoy hablando con amor”, arrojó, haciendo que el bailarín vaya por más. “Vos nunca más a poder entrarme aunque me tires un misil porque yo estoy tan seguro de mi laburo que te puedo desafiar acá a vos y no vas a poder ni con tu escuela ni con tus bailarines. Conmigo no”, lanzó Jorge molesto.