Jorge Lanata, tras su cifoplastía de columna en Nueva York: "No es un ‘volver a vivir’, pero ahora siento libertad"

Jorge Lanata fue operado con éxito de su columna en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, tras pasar dos meses internado en Fleni para rehabilitarse de una fractura lumbar. "Se llama cifoplastía, y me la hice acá porque ya hubo más de 5 mil operaciones de este tipo, mientras que en la Argentina solo 200, fue por una cuestión de experiencia y preferí viajar", explicó el periodista a Clarín.com desde los Estados Unidos, donde viajó junto a su hija Bárbara y su asistente, Facundo.

"Salí del hospital y empezó a nevar. Es una pavada pero fue re lindo, me encantó. Después estuve varias horas sentado. Parece una estupidez pero cuando no te podés sentar es lo más importante que te pueda pasar en la vida", agregó, con felicidad. “Logré estar sentado durante unas cinco horas por primera vez después de cuatro meses. En las últimas semanas podía estar sentado nada más que 5 minutos, y a la mitad me empezaba a doler muchísimo”, se lamentó.

“No digo que es un ‘volver a vivir’ porque mientras hacía la rehabilitación (en el Fleni) he estado con gente que estaba realmente grave. Esto que yo tenía era grave, pero no corría riesgo mi vida ni me afectaba la cabeza”, continuó Lanata. “Ahora voy a volver a trabajar. Estoy volviendo a radio Mitre en febrero, vamos a hacer PPT a partir de mayo y estoy empezando a rodar unos documentales para Disney y Nat Geo con producción de Mariano Chihade, que son 10 envíos”, detalló.

“Yo soy una de las pocas personas de este país que habla de sus enfermedades. Yo no siento que las enfermedades me debiliten, porque no son mi culpa. Cuando tuve diabetes, tuve diabetes; cuando me trasplanté, me trasplanté; con esto, esto... Yo no tengo problemas, toda la gente se enferma y tiene problemas. De algún modo siento que esto me acerca un poco más a la gente porque somos lo mismo, yo no soy un tipo distinto. No quiero vivir ocultando ‘¿qué tendrá Lanata?’. No, tengo las mismas cosas que todo el mundo, punto. Lo que siento ahora es libertad”, concluyó.